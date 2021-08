Neil Patrick Harris torna alla commedia: sarà protagonista di una nuova serie Netflix

Prossimamente lo vedremo con Keanu Reeves in Matrix 4, ma per molti il volto di Neil Patrick Harris è quello di Barney, l'impenitente donnaiolo in abito e cravatta di How I Met Your Mother. Il nuovo progetto dell'attore sarà un po' un ritorno alle origini: sarà infatti il protagonista di Uncoupled, una nuova serie comica che vedremo su Netflix.

In Uncoupled Neil Patrick Harris sarà Michael, quarantenne che riteneva la sua vita perfetta fino a quando suo marito non lo lascia improvvisamente dopo una relazione di 17 anni. Durante la notte, Michael deve così affrontare due incubi: perdere quella che pensava fosse la sua anima gemella e ritrovarsi improvvisamente a essere un gay single a New York City.

Le riprese della nuova serie dovrebbero iniziare a New York entro la fine del 2021. Lo show è creato e prodotto da Darren Star (Sex and the City, Emily in Paris) e Jeffrey Richman (Desperate Housewives, Modern Family).

Per Neil Patrick Harris si tratta di un ritorno anche su Netflix, dove ha già interpretato il Conte Olaf in Una serie di sfortunati eventi. Oltre che in Matrix 4, che dovrebbe uscire il prossimo 22 dicembre, prossimamente lo vedremo anche nel film The Unbearable Weight of Massive Talent, di Lionsgate, in uscita nell'aprile 2022.

Per altri approfondimenti sulla carriera di Neil Patrick Harris, rimandiamo alle cinque scene indimenticabili di Lily e Marshall in How I Met Your Mother.