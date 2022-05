Neil Patrick Harris, un tweet riaccende le polemiche sul piatto col corpo di Amy Winehouse

La star di How I Met Your Mother è ora al centro delle polemiche, dopo che un tweet diventato in poco tempo virale ha riportato alla luce un particolare evento accaduto più di 10 anni fa.

Stiamo parlando di quando, tre mesi dopo la morte di Amy Winehouse, Neil Patrick Harris e suo marito, David Burtka, hanno attirato le critiche dopo aver mostrato un macabro piatto, che raffigurava proprio il corpo della cantante, al loro buffet di Halloween.

Infatti, Jesse Tyler Ferguson e il suo attuale marito, Justin Mikita, erano ospiti della festa e Justin ha condiviso una foto del piatto su Twitter in quel momento.

Il tweet, poi cancellato rapidamente, diceva: "Guarda chi si è presentato alla festa di Halloween di @ActuallyNPH e @GourmetMD la scorsa notte. Un bell'aspetto.”



La foto inquietante mostrava una rappresentazione cruenta di un cadavere in decomposizione e insanguinato, completo dell'iconica pettinatura di Amy e dei suoi tatuaggi.

Nel caso ci fosse qualche dubbio su chi avrebbe dovuto rappresentare il piatto, una descrizione scritta a mano che era stata posta accanto al cibo recitava: "Il cadavere di Amy Winehouse".

Tuttavia, la controversia è stata rapidamente respinta e né Neil né David hanno mai preso in considerazione di servire il piatto.

Più di 10 anni dopo, la scrittrice Ashley Reese ha riacceso le polemiche contro la coppia, dopo aver twittato:

"Non riesco a credere a quante persone online di età superiore ai 25 anni stanno scoprendo solo ora la disgustosa torta di Amy Winehouse di Neil Patrick Harris ..."

Ha continuato in un secondo messaggio: "Sì, Neil Patrick Harris ha letteralmente avuto una torta che imitava il cadavere di Amy Winehouse per Halloween subito dopo la sua morte. Ho detestato quell'uomo da allora".

