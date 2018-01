Nel 9° episodio di Marvel's Runaways sono stati svelati molti misteri della serie

Dopo aver creato molti misteri nel corso di questa prima stagione, il penultimo episodio di Marvel's Runaways ha finalmente portato alcune risposte ai fan.

Mentre molte domande sui genitori e sui poteri di Molly Hernandez sono state chiarite, quelle sulle macchinazioni di PRIDE e su ciò che sono veramente hanno dominato la serie dall'episodio uno. Ora, finalmente sappiamo cosa stanno cercando, e si scopre che ha molto a che fare con il fatto che i genitori di Molly siano stati uccisi.

Nel nono episodio della serie intitolata "Doomsday", apprendiamo perché i genitori di Molly sono stati uccisi; i due erano geologi che lavoravano con PRIDE che scoprirono delle rocce sotto Los Angeles. Queste brillavano e pulsavano, e sono probabilmente la fonte dei poteri di Molly, la quale giocava con una di queste durante il flashback sul suo passato. Nella puntata si scopre anche che il misterioso benefattore di PRIDE, Jonah, ha a che fare con queste rocce, ed è per questo che ha riunito e ricattato le persone del suo malvagio gruppo per eseguire i suoi ordini.

Tutti hanno seguito ciecamente Jonah, il quale affermava che stava facendo questo per assicurarsi una "fonte di energia rinnovabile". Ma i genitori di Hernandez non hanno creduto a questa affermazione dopo aver condotto il loro studio geologico e hanno cercato di fuggire con la loro figlia prima di essere uccisi.

In un video lasciato a Molly in caso di loro morte, i due hanno rivelato che il sito di scavo progettato da PRIDE aveva un difetto: se cominciassero, gli scavi potrebbero causare un'ondata di disastri naturali che potrebbero distruggere la città di Los Angeles. Ma, ovviamente, a Jonah non sembra importare molto -essere immortale tende a fare questo ad una persona.

Mentre ad alcuni singoli membri di PRIDE qualcosa non quadra da quando gli Hernandez sono stati misteriosamente assassinati, tutti gli altri stati sottomessi e hanno tratto beneficio dall'influenza di Jonah. Così, mentre potrebbero non sapere tutto sulle rocce magiche che si trovano sotto la città o sull'imminente distruzione di Los Angeles, continuano a seguire gli schemi di Jonah. E tocca ai Runaways fermarli.

Il finale di stagione di Runaways andrà in onda Martedì prossimo su Hulu.