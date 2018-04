Nel futuro di Krypton ci sarà uno degli antagonisti storici di Superman?

La serie TV Krypton potrebbe aver introdotto uno dei nemici più iconici provenienti dal mondo di Superman: stiamo parlando del generale Zod, eterno antagonista del supereroe. Nelle ultime battute infatti ha fatto la sua comparsa un misterioso personaggio, interpretato dall'attore Colin Salmon; che sia proprio Dru-Zod?

Il finale dell'ultimo episodio ha rivelato che questa misteriosa figura è figlia di Lyta Zod, che nello show è impersonata da Georgina Campbell. Una notizia che potrebbe sconvolgere il piano temporale dell'intera serie TV, mettendo in discussione la possibilità per alcuni personaggi di viaggiare nel tempo ed essere di conseguenza approdati nel mondo di Krypton. Proprio questo elemento che caratterizzerebbe la storyline di Superman è stato messo in secondo piano negli ultimi due episodi, per lasciar spazio agli intrighi politici incentrati sulla relazione tra Els e gli Zod.

Se il personaggio interpretato da Salmon proviene veramente dal futuro potrebbe veramente essere il generale Zod, l'arcinemico di vecchia data di Superman che i fan sicuramente conoscono molto bene, uno dei pochi kriptoniani sopravvissuti all'esplosione del proprio pianeta. A questo punto si delinea uno scenario preciso: se lo show ospita all'interno delle sue vicende anche i viaggi temporali, il personaggio misterioso potrebbe essere veramente Dru-Zod.

La prossima puntata di Krypton andrà in onda il 25 aprile; pronti a saperne di più?