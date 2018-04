Nel futuro di Supernatural ci sarà spazio per la ricerca della vera identità di Jack

Supernatural ospiterà uno scontro padre-figlio molto importante verso il finire della sua tredicesima stagione. Vedremo infatti Jack alla ricerca della sua vera identità, un percorso che a quanto pare lo porterà a scontrarsi più volte con il padre Lucifero, il Diavolo, interpretato dall'attore Mark Pellegrino.

Come preannuncia Alexander Calvert, che nello show veste i panni di Jack, i due non hanno avuto molto tempo da passare insieme sin dalla nascita del pargoletto, ma a breve recupereranno tutto il tempo perso. L'attore ha parlato di questa possibilità in una recente intervista rilasciata a Screenrant, nella quale emergono alcuni interessanti dettagli.

"Jack è sicuramente intenzionato a scoprire la sua vera identità. Che sia far parte del clan dei Winchester o essere uno dei leader nell'Apocalypse World, vuole trovare la sua strada, costi quel che costi. Per la maggior parte delle persone, prendere coscienza della propria identità e del proprio futuro fa capire veramente da dove si viene, ed anche Jack dovrà fare i conti con questa prospettiva: credo che con l'avanzare dell'attuale stagione lo vedremo alle prese con questi dilemmi" ci fa sapere Calvert.

"Jack non riesce a comprendere bene dove siano il suo posto e quello di suo padre all'interno del mondo: la loro relazione è molto complicata e altrettanto strana. Ma credo che tutti vorremmo conoscere veramente nostro padre, che a conti fatti è una parte di noi. Jack è molto combattuto su questa faccenda, e quando i due personaggi si incontreranno vedremo in cosa sfocerà questa curiosità" continua l'attore.

Ormai mancano solo una manciata di episodi a Supernatural per concludere la sua tredicesima stagione, anche se lo show ha già un futuro assicurato; la prossima puntata dello show andrà in onda stasera su The CW. Avete già visto il simpatico cross-over con Scooby-Doo?