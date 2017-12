Nel prossimo episodio di Arrow, Oliver dovrà coalizzarsi con un "improbabile" alleato!

Il ritorno dell’ Arrowverse si avvicina sempre più, pertantoha rilasciato nelle ultime ore le sinossi dei prossimi episodi dei suoi show supereroistici. La premiere di mid-season di, ad esempio, rivela che il futuro dello show riserverà ai propri un fan un problematico ritorno alle origini...

Se ricordate, nello scorso finale di mid-season, Oliver Queen/Green Arrow (Stephen Amell) è stato costretto a spiare i suoi collaboratori per individuare colui che avrebbe testimoniato contro il sindaco nell’imminente processo che lo accusa di essere il vigilante mascherato. Questo increscioso episodio ha però pertanto non solo all’allontanamento di Rene Ramirez/Wild Dog (Rick Gonzalez), ma addirittura ha provocato un’insanabile frattura all’interno del Team Arrow, spingendo anche Dinah Drake/Black Canary (Juliana Harkavy) e Curtis Holt/Mr. Terrific (Echo Kellum) ad abbandonare la squadra.



Come confermato anche dalla sinossi del prossimo episodio, riportata di seguito, il Team Arrow si compone ora dei soli Oliver Queen, John Diggle e Felicity Smoak - proprio come agli albori dello show targato The CW.

DIVIDED

OLIVER SCOPRE UNA SCIOCCANTE VERITÀ SU CAYDEN JAMES - Nonostante abbia perso mezzo team, Oliver (Stephen Amell) è fiducioso che lui, Felicity (Emily Bett Rickards) e Diggle (David Ramsey) possano fermare Cayden James (guest star Michael Emerson) e Black Siren (Katie Cassidy). Tuttavia, quando scoprirà uno dei segreti di Cayden, deciderà di coalizzarsi con un alleato alquanto improbabile. Nel frattempo, Dinah (Juliana Harkavy) spenderà del tempo assieme a Vince (guest star Johann Urb).

- Nonostante abbia perso mezzo team, Oliver (Stephen Amell) è fiducioso che lui, Felicity (Emily Bett Rickards) e Diggle (David Ramsey) possano fermare Cayden James (guest star Michael Emerson) e Black Siren (Katie Cassidy). Tuttavia, quando scoprirà uno dei segreti di Cayden, deciderà di coalizzarsi con un alleato alquanto improbabile. Nel frattempo, Dinah (Juliana Harkavy) spenderà del tempo assieme a Vince (guest star Johann Urb). Scritto da Ben Sokolowski ed Emilio Ortega Aldrich, l’episodio è stato diretto da James Bamford.

Non solo il Team Arrow continuerà ad essere diviso in due parti, ma addirittura Oliver farà squadra con un alleato improbabile. Una recente clip pubblicata da Canadagraphs suggerisce che questo alleato potrebbe essere addirittura Black Siren… O forse no?



Arrow tornerà il prossimo 18 gennaio.