Le foto di Arrow rivelano che i criminali si preparano a mettere in atto un nuovo piano!

The CW ha rilasciato nuove foto per "The Dragon”, il diciannovesimo episodio della sesta stagione di Arrow, in cui il criminale Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) ricoprirà certamente un ruolo chiave. È mai possibile che questa puntata possa fare finalmente chiarezza sulle sue reali intenzione?

Visionabili in calce all’articolo, le suddette foto ci mostrano Ricardo Diaz e Laurel Lance/Black Siren (Katie Cassidy) entrare in una specie di bar e incontrare il losco Eric Cartier (Ashton Holmes). Non è chiaro se l’intero episodio si focalizzerà o meno sui due personaggi, e quali ripercussioni avrà il loro incontro sui protagonisti del serial, ma la sinossi ufficiale anticipa che una decisione di Oliver potrebbe costargli un altro elemento insostituibile.



Ora che il Team Arrow sta letteralmente crollando, soprattutto dopo l’abbandono di John Diggle (David Ramsey), Oliver Queen (Stephen Amell) è solo e non possiamo prevedere le decisioni che prenderà da questo momento in poi. Con l’avvicinarsi della season finale, tuttavia, ci aspettiamo che la serie proponga delle ramificazioni interessanti, da riprendere magari il prossimo ottobre.



Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale di “The Dragon”.



“DIAZ PRENDE IL QUADRANTE NEL PROPRIO MIRINO - Cercando di espandere il proprio impero, Diaz (la guest star Kirk Acevedo) e Laurel (Katie Cassidy) incontrano Il Quadrante, una coalizione di famiglie mafiose che gestiscono il crimine organizzato a livello nazionale. Nel frattempo, dopo la recente decisione di Oliver (Stephen Amell), Felicity (Emily Bett Rickards) e Curtis (Echo Kellum) raddoppiano i loro sforzi nella costruzione di Helix Dynamics.”



“Gordon Verheul ha diretto l’episodio scritto da Spiro Skentzos & Elizabeth Kim.”



Siete curiosi quanto noi di scoprire cos’abbiano in mente Ricardo Diaz e Black Siren?