Nel prossimo episodio di Gotham potremo ammirare una vasta selezione di antagonisti!

Il momento tanto atteso dai fan diè ormai dietro l’angolo. Non solo lo show si appresta a riunire tutti i suoi criminali più amati e pericolosi, ma a breve introdurrà persino quella che un giorno diverrà la leggendaria e follie nemesi del. Siete pronti alla venuta del più affascinante antagonista di

Subito dopo la messa in onda del sedicesimo episodio della quarta stagione di Gotham, FOX ha rilasciato un prono della puntata che andrà in onda la settimana prossima e che sarà intitolata "A Dark Knight: Mandatory Brunch Meeting”. Visionabile in chiosa all’articolo, il trailer domanda chi sia il Joker, suggerendo l’esistenza del personaggio nell’universo dello show, ma soprattutto mostra in rapida successione una sfilza di cattivi di tutto rispetto quali Jerome Valeska, Spaventapasseri, Pinguino, il Cappellaio Matto, Mr. Freezer e altri pericolosi villain pronti a seminare caos e distruzione per le strade di Gotham.



Per quel che concerne il Joker, sappiamo già che il personaggio non sarà Jerome, bensì una nuova figura che verrà interpretata sempre dall'attore Cameron Monaghan nel corso della stagione corrente. L’iconico antagonista dovrebbe invero essere un parente di Jerome e frequentare l’istituto scolastico di St. Ignatius. Siete ansiosi quanto noi di assistere all’imminente introduzione di questa nuova iterazione del Joker?



Gotham torna ogni giovedì su FOX.