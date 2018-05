Nel prossimo episodio di The Flash, una preziosa alleata si unirà alla lotta col Pensatore

La rete statunitense The CW ha rilasciato nuove foto per “Therefore She Is”, l’episodio di The Flash che verrà trasmesso nelle prossime ore e che vedrà il team di casa affrontare per l’ennesima volta il criminale Clifford DeVoe/The Thinker (Neil Sandilands). Per l’occasione, il Team Flash potrà contare su uno speciale alleato...

Visionabili in calce all’articolo, le foto rivelano infatti che la puntata vedrà Cynthia Reynolds/Gypsy (Jessica Camacho) unirsi alla battaglia per fermare l’antagonista della stagione in corso. Come i fan ricorderanno, la relazione tra Gypsy e Cisco Ramon/Vibe (Carlos Valdes), quest’anno, ha subito degli sviluppi importanti, e il padre della ragazza ha addirittura offerto un lavoro allo scienziato dei Laboratori S.T.A.R. affinché questo possa stare con sua figlia. Non è ancora chiaro se Cisco accetterà o meno l’offerta, ma il ritorno di Gypsy potrebbe invero giocare un ruolo determinante nella sua decisione.



Intervistata da ComicBook, l'attrice Camacho ha recentemente parlato del suo personaggio e della sua caratterizzazione, affermando: “Credo sia così prudente perché il suo stile di vita, il suo lavoro e le sue abilità glielo impongono. […] Penso sia passato molto tempo dall’ultima volta in cui si è trovata a proprio agio con un gruppo di persone. […] Ora che hanno compreso cosa rappresenti l’uno per l’altra, soprattutto adesso che si è ritrovata a far parte della squadra, è in grado di adattarsi alla situazione - seppur non completamente - e di essere sempre troppo seria”.

Di seguito vi proponiamo anche la sinossi dell'episoido, ricordandovi che The Flash torna ogni martedì sulla rete statunitense The CW.

"GYPSY RITORNA - Barry (Grant Gustin) ed jl Team Flash si alleano con Gypsy (la guest star Jessica Camacho) per contrastare il piano del Pensatore. Nel frattempo, Cisco (Carlos Valdes) e Gypsy parlano a cuore aperto della loro relazione. Rob J. Greenlea ha diretto l’episodio scritto da Sterling Gates & Thomas Pound.”