Nel tentativo di fermarla, Supergirl sarà costretta a indagare sul passato di Sam/Reign

A distanza di qualche ora dalla messa in onda del nuovo episodio di Supergirl, la rete statunitense The CW ha rilasciato un set di foto tratte dalla puntata che potremo invece visionare la prossima settimana, rivelandoci che una delle tre Worldkiller tenterà una mossa disperata e a dir poco agghiacciante...

La puntata vedrà infatti la supercriminale Reign (Odette Annable) prenderà di mira Ruby (Emma Tremblay) nel tentativo di soffocare la resistenza di Sam e cancellare per sempre il proprio lato umano. Proprio l’amore verso la figlia ha permesso a Sam di non arrendersi completamente a Reign, pertanto la fanciulla rappresenta ormai la sua unica ancora di salvezza.



A giudicare dalle foto visionabili in calce all’articolo, toccherà proprio ad Alex (Chyler Leigh) cercare di salvare la ragazza, che nel corso della puntata scoprirà il tremendo alter-ego della propria madre, ormai divenuta in tutto e per tutto una Worldkiller.



Nel frattempo, Supergirl (Melissa Benoist) e J'onn (David Harewood) faranno visita alla donna che crebbe Sam dopo il suo arrivo sulla Terra, nella speranza che questa possa fornire loro qualche indizio su come fermarla. Interpretata da Betty Buckley, l’anziana signora rivelerà infatti che Reign è già emersa in passato, spingendo una giovane Sam a tappezzare le mura di casa col simbolo che le Worldkiller portano sul petto.

“REIGN PRENDE DI MIRA RUBY - Quando Reign (Odette Annable) comincia a dare la caccia a Ruby (la guest star Emma Tremblay), Supergirl (Melissa Benoist) e Alex (Chyler Leigh) lavorano assieme per tenerla al sicuro. Supergirl e J’onn (David Harewood) si rivolgono alla madre di Sam (la guest star Betty Buckley) affinché dia loro qualche consiglio su come fermare Reign e apprendono delle notizie scioccanti.”



“Antonio Negret ha diretto l’episodio scritto da Robert Rovner e sceneggiato da Lindsay Gelfand & Allison Weintraub.”

La Ragazza d'Acciaio torna ogni lunedì su The CW.