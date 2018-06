Nell'imminente season finale, Supergirl dovrà prendere una decisione difficile!

La rete statunitense The CW ha infine rilasciato il trailer ufficiale di "Battles Lost and Won”, ossia il season finale della terza stagione di Supergirl. A giudicare dal promo, qualcuno potrebbe non sopravvivere all’attesissimo scontro finale che avverrà il prossimo 18 giugno...

Se la sinossi ufficiale della puntata non aveva svelato alcun dettaglio sul contenuto, se non che Supergirl (Melissa Benoist) ed il suo team dovranno unire le forze per evitare che Selena (Anjali Jay) distrugga la Terra, "Make it Reign" ci ha permesso di comprendere meglio le intenzioni della kryptoniana. Selena e le ‘streghe’ al suo seguito intendono infatti utilizzare i poteri di Reign per scatenare una serie di cataclismi naturali che possano cancellare la civiltà umana dalla faccia della Terra, così da fornire al popolo di Krypton una nuova dimora.



Per riuscirvi, Selena e le sue seguaci dovranno innanzitutto risvegliare Reign, che ora giace sopita nelle profondità dell’animo di Sam; a giudicare dal trailer visionabile in chiosa all’articolo, tuttavia, sembrerebbe che le kryptoniane riusciranno nell’impresa... È mai possibile che Supergirl, questa volta, sia costretta ad uccidere la rivale, assicurandosi che non riemerga mai più?

Infine, il promo conferma che anche la Legione dei Super-Eroi tornerà in scena, anticipando probabilmente l’ennesimo momento strappalacrime con protagonisti Supergirl e Mon-El (Chris Wood).

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.