Nell'ultimo episodio di Gotham un criminale di Batman è uscito dalle tenebre

Mentre la città di Gotham City crollava al suolo nel finale della quarta stagione di Gotham, alcuni noti criminali di Batman sono emersi dalle tenebre, e tra questi ha fatto la sua comparsa il popolare Man-Bat.

Gli ultimi episodi della serie, che sono stati incentrati su Jeremiah Valeska, hanno scatenato la furia del villain su Gotham City. Nell'episodio di ieri sera, tutti i piani del malvivente sono andati a buon fine, e le molteplici bombe che quest'ultimo aveva piazzato in giro sono detonate radendo al suolo metà Gotham. Con la città in rovina, un'orda di criminali provenienti dall'universo di Batman - e che nella serie non erano ancora stati mostrati - ha fatto la sua comparsa, venendo fuori dagli angoli più bui delle strade.

L'episodio di ieri si è concluso con uno sguardo ad alcuni di questi villain, tra cui il terrore umanoide Man-Bat, un personaggio che molti fan hanno implorato di vedere per molto tempo nella serie. Alla fine dell'episodio, si vedono due contrabbandieri dentro una chiesa che vengono attaccati da una creatura che era appesa tra le travi dell'edificio. L'essere non è altri che Man Bat, il quale viene mostrato mentre spalanca le ali poco prima che la telecamera stacchi dalla scena. Potete vedere un'immagine del villain in calce alla notizia.

Ormai mancano solo 13 episodi prima che la serie giunga a conclusione, e in queste ultime puntate di Gotham sarà interessante vedere come tutti questi avversarsi muteranno il destino del giovane Bruce Wayne. La scorsa settimana, FOX ha rinnovato Gotham per la quinta e ultima stagione, composta da soli 13 episodi. Lo show dovrebbe tornare nei primi mesi del 2019.