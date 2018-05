Nella quinta stagione di Gotham, Jim Gordon avrà finalmente i suoi iconici baffi

Se i baffi di Jim Gordon, nella quarta stagione, sono stati solo il frutto di un sogno contorto, è stato recentemente confermato che il personaggio, nel corso della quinta ed ultima stagione dello show, avrà finalmente gli stessi iconici baffi sfoggiati in quasi ottant’anni di fumetti DC Comics.

In seguito al devastante finale di stagione della scorsa settimana, i colleghi del portale d’informazione ComicBook hanno intervistato il produttore esecutivo dello show, John Stephens, riguardo quello che dovremmo aspettarci il prossimo anno dal serial. Sebbene non si sia sbottonato molto, Stephens ha promesso che molti personaggi DC Comics anche piuttosto popolari, fra cui lo stesso Bruce Wayne, si avvicineranno alle loro controparti fumettistiche entro il finale della serie, di conseguenza i fan rimarranno soddisfatti.



Questo significa che Selina Kyle diverrà Catwoman, Bruce Wayne diverrà il Cavaliere Oscuro di Gotham, mentre Jim Gordon sfoggerà i classici baffi tanto assenti nelle precedenti stagioni dello show. Stephens ha infatti aggiunto: “Mentre parliamo, Ben [McKenzie] sta lasciando crescere i propri baffi”.



Come tutti i fan sapranno, il commissario Jim Gordon ha sempre avuto barba e baffi sul viso, mentre la versione giovanile interpretata da McKenzie ha portato i baffi in un’unica scena: un'allucinazione vissuta dal giovane Bruce Wayne e provocata, per giunta, da una tossina di Poison Ivy.

Visionabile in calce all’articolo, una foto pubblicata dai social dall’attrice Morena Baccarin, interprete di Leslie Thompson, nonché moglie di Ben McKenzie, ci mostra invero l’attore con barba e baffi, confermando dunque le parole di Stephens. Siete contenti di poter finalmente vedere un commissario Gordon fedele alla propria controparte cartacea?