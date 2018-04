Nella seconda stagione di Star Trek: Discovery ci sarà una relazione omosessuale?

Star Trek: Discovery ha appena cominciato i lavori sulla sua seconda stagione, e il nuovo ciclo di episodi potrebbe presentare la prima relazione omosessuale femminile di Star Trek tra personaggi regular.

Al WonderCon, gli showrunner di Star Trek: Discovery Gretchen J. Berg e Aaron Harberts sono stati interrogati sulla possibilità di vedere una storia d'amore omosessuale tra due donne nella serie. Harberts ha suggerito che potrebbero aver effettivamente iniziato a seminarne qualcosa nella prima stagione senza attirare troppo l'attenzione. "Per quanto riguarda la tua domanda su una coppia omosessuale al femminile, sai, potresti averla già vista e semplicemente non lo sai", ha detto Harberts.

"Come uomo gay, quello che è molto importante per me nel ritrarre personaggi gay è mostrare come questi conducano gli altri con la loro competenza e il loro carattere prima ancora che con la loro sessualità. E questo è vero per tutti sul nostro ponte. Tutti i nostri personaggi, che sono così diversi, guidano prima di tutto con la loro professionalità e il loro carattere forte. Ma potreste già avere una finestra su una relazione e semplicemente non saperlo."

È un'anticipazione interessante quella di Harberts. L'ex imperatore terrestre Philippa Georgiou ha già dimostrato di essere abbastanza aperta riguardo alla sua sessualità, ma questo sembra qualcosa di più specifico. Michael Burnham è stata in una relazione eterosessuale con il tenente Ash Tyler per tutta la prima stagione. Per quanto riguarda il resto del cast femminile, c'è l'Ammiraglio Cornwell e la guardiamarina Sylvia Tilly. Nel caso di Cornwell, sappiamo solo che ha avuto una relazione con Gabriel Lorca. Tilly, invece, a un certo punto ha notato la bellezza di Tyler, ma per il resto non c'è stata molta tensione sessuale o romantica nella prima stagione.

È possibile che Harberts si riferisca a qualcuno dell'equipaggio del ponte, come il tenente Joann Owosekun e/o il tenente Keyla Detmer. Mentre l'equipaggio del ponte della Discovery è cresciuto come un'unità per tutta la prima stagione, non è stato praticamente mostrato nulla della loro vita personale e amorosa, e sembra la seconda stagione di Star Trek: Discovery ovvierà a questa mancanza.