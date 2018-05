Nella terza stagione di Riverdale tornerà un personaggio 'impensabile'! SPOILER

La notizia che segue contiene spoiler della terza stagione di Riverdale. Se non volete anticipazioni non proseguite con la lettura della news, che riguarda dei personaggi specifici.

Betty Cooper e Jughead, nel corso della seconda stagione, hanno scoperto che Chic, l'uomo che diceva di essere il fratellastro di lei, è tutt'altro. Chic Cooper si è dunque spacciato per Charles Cooper, che del fratello di Betty era semplicemente il compagno di stanza. Non solo, considerata la sua indole, potrebbe essersi reso egli stesso responsabile della morte di Charles, in un momento d'ira. Quando Betty si accorge di questo fatto, spinge l'incappucciato, che è suo padre Hal, ad ucciderlo. Cosa che, apparentemente, non avviene.

Eh già perché a quanto pare, Chic sopravvive, e lo rivedremo nella terza stagione di Riverdale.

La notizia arriva direttamente dall'interprete di Alice Cooper, Mädchen Amick. La ragazza ha parlato con un fan durante un incontro relativo alle problematiche legate alla salute mentale ed è stata accompagnata - nonché introdotta - da Hart Denton. E, parlando di lui, lei ha rivelato lo spoilerone:

"Sono certa che siate tutti al corrente del comportamento inquietante del personaggio di Denton e non vedo l'ora di vedere cosa farà nella terza stagione... ALLERTA SPOILER!"

Peccato che sia anche questo, un grosso spoiler...