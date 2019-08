La neonata HBO Max punta The Big Bang Theory e Due Uomini e Mezzo

La guerra dello streaming è alle porte, con nuove piattaforme che vanno a caccia dei titoli più amati dal pubblico per attirare nuovi abbonati. Secondo Deadline, WarnerMedia avrebbe messo gli occhi su The Big Bang Theory, la longeva sitcom che si è conclusa lo scorso maggio dopo 12 stagioni.

I diritti per assicurarsi gli episodi di TBBT costerebbero intorno al miliardo di dollari, ma sembra che WarnerMedia stia preparando un'offerta di un miliardo e mezzo per aggiungere al pacchetto anche Due uomini e mezzo, altra sitcom ideata da Chuck Lorre andata in onda negli USA dal 2003 al 2015. Le due serie sarebbero così disponibili su HBO Max, nuova piattaforma di streaming che sarà lanciata nel 2020 in un mercato che presenta già colossi affermati come Netflix e Hulu, oltre a Disney+ che sembra destinata a rimescolare le carte rivoluzionando il settore.

La posta in gioco è alta, perché nessuna delle due serie comedy è mai stata finora disponibile in un servizio streaming (a parte alcuni episodi di The Big Bang Theory su CBS All Access).

Se l'accordo andrà in porto, HBO Max aggiungerebbe altri due pezzi da novanta a un catalogo che comprenderà anche Friends, di cui a settembre sarà disponibile un set Lego.

Negli ultimi giorni, intanto, abbiamo assistito su Instagram alla reunion tra due star di The Big Bang Theory.