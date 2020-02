I Neopets diventeranno una serie animata, con nuove storie e personaggi

I Neopets sono delle creature immaginarie, nate nel 1999 da un'idea di Adam Powell e Donna Williams, che popolano il mondo virtuale di Neopia, una comunità online che ha fatto presa soprattutto sui più giovani. Ebbene, i Neopets arriveranno sul piccolo schermo con la prima serie animata del franchise.

Beach House Pictures, infatti, svilupperà uno show basato su queste creature (che alcuni hanno accostato ai Pokémon) insieme a Blue Ant Studios. Secondo quanto riportato da Animation Magazine, l'accordo con JumpStart games, che detiene i diritti dei Neopets, prevede la creazione di nuovi personaggi e di nuove storie. Al momento la casa di produzione è alla ricerca di eventuali partnership con emittenti o servizi di streaming e dato lo stato dei lavori, ancora in fase iniziale, non c'è modo di dire come potrebbe essere la serie.

"Far diventare i Neopets una serie animata è il modo perfetto per fornire ai nostri milioni di fan un altra nuova piattaforma per scoprire e apprezzare il brand", ha dichiarato Jim Czulewicz, CEO di JumpStart Games. "La passione di Beach House Pictures per il brand dei Neopets e le loro produzioni di prodotti di prestigio per un pubblico internazionale, li rendono un grande partner per produrre una nuova ondata di prodotti Neopets che vogliamo lanciare nel 2020".



In passato, i Neopets sono stati protagonisti anche di alcuni videogiochi, come Neopets Puzzle Adventure, pubblicato in Europa nel 2009.