Neri Marcorè imita il premier Conte da Amadeus: il risultato è impressionante!

Durante la quarantena la popolarità del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è aumentata in maniera importante, anche grazie alle sue conferenze stampa che sono state oggetto di imitazioni e dell'ironia del web (lampante è l'esempio delle numerose pagine Instagram nate a suo sostegno).

All'appello non poteva mancare Neri Marcorè, che ospite di Amadeus nella puntata de I Soliti Ignoti in onda nella serata di ieri su Rai 1, ha sfoggiato un'imitazione di Conte davvero impressionante. Su richiesta del presentatore e direttore artistico di Sanremo 2020, Marcorè ha voluto ringraziarlo a nome di tutti gli italiani per aver tenuto compagnia a milioni di spettatori anche durante il difficile periodo di Coronavirus.

Come si può vedere (e soprattuto sentire), la somiglianza a livello di timbro vocale con il Premier è davvero incredibile. L'attore non è nuovo ad imitazioni di questo tipo, ma sicuramente questa volta ha stupito tutti e siamo sicuri che avrà strappato un sorriso anche allo stesso Presidente del Consiglio.

Inutile dire che il video è rapidamente finito sui social ed è stato ripreso da migliaia di persone, che hanno commentato divertiti il siparietto. Alcuni hanno affermato che Marcorè è "l'unico che la sa fare benone", e non gli si può certo dare torto visti i risultati.