Net entry per Superman & Lois: Erik Valdez interpreterà il marito di Lana Lang

La famiglia The CW si amplia di giorno in giorno e al cast dell'attesissima Superman & Lois si è appena aggiunto Erik Valdez, che dopo le apparizioni in Gracekand, Newgirl e 90210, affiancherà i protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch in un ruolo chiave.

Valdez vestirà i panni di Kyle Cushing, capo dei pompieri di Smallville ed eroe locale, nonché marito di Lana Lang, che nella serie sarà interpretata da Emmanuelle Chiriqui, la cui scelta per il ruolo di primo amore di Superman sembra essere stata molto gradita dai fan.

La serie ruoterà intorno ad una delle coppie più famose del DC Universe: Uomo del domani nei cieli e insospettabile reporter con gli occhiali sulla terra ferma, Clark Kent affronterà le più pericolose avventure che i numerosi villain dell'Arrowverse gli riservano, ma con la suo fianco l'inseparabile Lois a dargli forza.

Prodotta da Greg Berlanti, showrunner del DC Universe, e da Todd Helbing, produttore esecutivo di The Flash, la serie avrebbe dovuto iniziare le riprese dell'episodio pilota in questi giorno capitoli, ma purtroppo l'intero progetto è stato sospeso a causa del CoronaVirus così come le altre produzioni The CW.

Tra gli altri membri del cast ricordiamo Dylan Walsh, che sarà il generale Sam Lane, e Jordan Elsass e Alexander Garfin, che interpreteranno i figli della super-coppia.