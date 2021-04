Netflix: 10 serie fantasy da guardare in streaming se avete amato Tenebre e Ossa

Tenebre e Ossa sta spopolando su Netflix in questi giorni, il fantasy ideato dallo sceneggiatore Eric Heisserer è nelle top10 di diversi mercati ma se siete fra coloro che hanno già concluso la visione il servizio di streaming on demand ha qualche consiglio per voi.

Come potete vedere nel post ufficiale di Netflix pubblicato su Facebook e disponibile in calce all'articolo, la piattaforma vi consiglia dieci fantasy da guardare sui propri canali dopo Tenebre e Ossa: si tratta di The Witcher, Fate: The Winx Saga, Locke & Key, La città incantata, The Yin Yang Master, Gli Irregolari di Baker Street, Demon Slayer, Shadowhunters, Warrior Nun e Merlin, tutti attualmente disponibili su Netflix.

Se non conoscete le serie tv o i film suggeriti dal servizio di streaming on demand, su Everyeye trovate tutti gli approfondimenti utili a saperne di più, compresa ovviamente la recensione di Tenebre e Ossa: la nuova serie tv, tratta dai romanzi della scrittrice fantasy statunitense Leigh Bardug, è ambientata in un mondo fantasy ispirato all'impero russo degli zar e segue la storia di un'umile orfana e soldatessa Alina Starkov, che inconsapevolmente scatena un potere che potrebbe rivelarsi la chiave per liberare il suo paese. Ma la mostruosa minaccia dell'Ombra incombe, e Alina viene scelta per entrare a far parte di un esercito di soldati d'élite con poteri magici noto come Grisha.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Netflix e la scrittrice Leigh Bardug sono già pronti a sviluppare i piani per una seconda stagione di Tenebre e Ossa.