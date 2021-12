Netflix: 20 serie lasceranno il catalogo dal 31 Dicembre!

Questo è sicuramente un gran periodo per Netflix. Dopo il recente successo di Squid Game e di altre uscite degli ultimi mesi, la piattaforma streaming continua a lavorare a nuovi prodotti. Tuttavia arrivano cattive notizie per gli abbonati: dal 31 Dicembre diverse serie lasceranno Netflix, per la precisione 20.

Come sappiamo, la piattaforma ha nel suo catalogo degli show di produzione propria e molti altri di cui ha semplicemente acquistato i diritti. Faranno parte di quest'ultima categoria le serie che lasceranno Netflix. Molte di queste, in verità, finiranno probabilmente su altre piattaforme. Tanti, infatti, saranno i prodotti che seguiranno il trasloco di Boris su Disney+, che sta costruendo un catalogo davvero interessante con il tempo.

Potrebbe trattarsi solo del primo addio, a cui ne seguiranno altri. Infatti si suppone che altre serie cult potrebbero lasciare la piattaforma a partire dai primi mesi del 2022, ma questo lo sapremo soltanto il prossimo anno.

Intanto ecco la lista di show che non saranno più su Netflix da Gennaio: Boris, Sons of Anarchy, I Griffin, Modern Family, Young Justice, New Girl, How I Met Your Mother, Prison Break, La tregua, 24, Vexed, Full Metal Alchemist, Toradora, Full Metal Alchemist: Broderhood, No Game No Life, Space Battleship Yamato 2199, Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro, Oddbods, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online e Transformers Prime.

Cosa aspettate? Avete solo fino al 31 Dicembre per rivederle, che il binge watching abbia inizio!