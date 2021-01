Netflix: +200 milioni di abbonati per il servizio, grande successo per le serie originali

Il 2020 è stato un anno complicato per tutti, ma ci sono anche delle (più o meno) piccole gioie qua e là. Ad esempio, il colosso dello streaming Netflix ha raggiunto quota 203.6 milioni di abbonati, e gran parte del merito va alle sue popolarissime serie originali.

Secondo i report ufficiali, infatti, nell'ultimo quadrimestre dell'anno Netflix ha guadagnato ben 8.5 milioni di abbonati, raggiungendo un totale di 37 milioni di abbonamenti solo nel 2020.

Certo, le peculiari circostanze in cui si è ritrovato il mondo hanno favorito il conteggio, ma va detto che anche l'offerta di parecchi contenuti che sono presto rientrati tra i "must-watch" dell'anno, vuoi per semplice clamore suscitato (principalmente sui social), vuoi per un effettivo rapporto qualità/popolarità, ha aiutato la piattaforma a tagliare l'impressionante traguardo.

Dopotutto, le serie più googlate del 2020 sono tutte targate Netflix, fatta eccezione per il Grande Fratello Brasiliano (sì, anche noi ci aspettavamo The Mandalorian o al massimo The Boys, ma no), e tra queste ricordiamo esservi titoli come Tiger King, Emily in Paris, Ozark, The Umbrella Academy, La Casa di Carta, Outer Banks, La Regina degli Scacchi, Locke & Key e lo "studente trasferito" da YouTube Red Cobra Kai.

Per non parlare, poi, dei sempreverde come The Crown o Sex Education, ma anche i nuovi arrivati Bridgerton e Lupin (la serie prodotta da Shonda Rhimes ha raggiunto 63 milioni di abitazioni, mentre la serie con Omar Sy è ormai la seconda più vista di sempre sulla piattaforma) se la sono cavata alla grande.

Insomma, anche se nel 2021 sarà sicuramente difficile eguagliare tali numeri, per ovvie ragioni e vista anche la competizione sempre più forte e numerosa, Netflix non sembrerebbe comunque avere troppo di che preoccuparsi.