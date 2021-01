Netflix: le 3 migliori serie uscite nel corso del 2020

Fortunatamente il 2020 è finito. Il sospiro di sollievo non è solo nostro, ma anche di una piattaforma come Netflix che, come ogni altro servizio legato al mondo audiovisivo, non ha di certo passato i migliori mesi della propria esistenza. Nonostante ciò, il servizio di streaming è riuscito a portare sui nostri schermi diversi prodotti di qualità.

Il merito va soprattutto attribuito a una certa lungimiranza da parte di Netflix, e a tutti gli sforzi compiuti per portare avanti in sicurezza il maggior numero di produzioni possibile. Nemmeno la pandemia globale di COVID-19 ha fermato i nostri show più amati.

Se abbiamo già visto insieme quali saranno le novità in uscita su Netflix nel corso del mese di gennaio 2021, oggi vogliamo invece ricordare con voi il meglio che la piattaforma streaming ci ha mostrato nel corso dell'anno passato. Serie memorabili e indimenticabili, che sicuramente hanno fatto breccia nel cuore di tutti. Iniziamo.

Sex Education - Stagione 2

Impossibile non partire con il secondo arco di episodi di una serie davvero fantastica come Sex Education. Il fatto che il prodotto britannico originale di Netflix sia in grado di trattare di alcuni argomenti ancora (purtroppo) ritenuti taboo nella società come la sessualità, l'identità e ogni tematica a esse connessa, con una delicatezza e una minuzia senza precedenti, sarebbe sufficiente per renderlo un must. Inoltre, se si aggiunge il fatto che lo show ideato da Laurie Nunn riesce a farci ridere, piangere e riflettere all'interno di ogni puntata, ecco che possiamo dire di essere di fronte a una delle serie migliori del 2020. Qui potrete trovare la nostra recensione della seconda stagione di Sex Education.

Ratched - Stagione 1

Quando si tratta di dover riscrivere, anche solo in parte, un'opera rimasta nell'immaginario comune come una delle migliori della storia quale è il lungometraggio Qualcuno volò sul nido del cuculo, l'impresa è sempre ardua. Lo è ancora di più se si cerca di dare una nuova luce a un personaggio che da è sempre stato considerato tra i peggiori cattivi della storia del cinema, ovvero la perfida infermiera Mildred Racthed. Eppure, Ryan Murphy con la sua serie Ratched confeziona un piccolo miracolo: il suo stile inconfondibile, dal sapore pop e coloratissimo, stona in maniera dissonante con le lunghe sequenze splatter che caratterizzano lo show sin dalla prima puntata. Una serie che si presenta come arte allo stato puro, e con una Sarah Paulson in stato di grazia. La nostra recensione di Ratched conferma che è un prodotto da recuperare per chiunque non l'avesse mai visto.

La regina degli scacchi - miniserie

Da noi ritenuta la serie migliore in assoluto uscita su Netflix del 2020, La regina degli scacchi è semplicemente poesia convertitasi in audiovisivo. Non esiste nemmeno una piccola sbavatura nella storia di Beth Harmon, giovane prodigio degli scacchi, che dovrà più di una volta confrontarsi con una vita che è ben più complessa di quanto possa essere una partita tra pezzi bianchi e neri. Una regia splendida, una fotografia brillante e un livello di recitazione magistrale che raggiunge il suo massimo con l'interpretazione di Anya Taylor-Joy, sono gli ingredienti che fanno di The Queen's Gambit uno degli apici di tutta la storia della piattaforma. Qui potrete trovare la nostra recensione della miniserie La regina degli scacchi, che consigliamo vivamente a chiunque non l'avesse ancora vista.

E ora è il vostro turno: quali sono state le migliori serie originali Netflix uscite nel corso del 2020? Per farcelo sapere, come sempre, basta un commento nello spazio a essi dedicato, che noi leggeremo e a cui risponderemo con piacere!