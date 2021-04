Netflix, 3 novità da guardare in streaming durante il weekend

Ormai lo sappiamo bene, Netflix è una vero e proprio contenitore di nuove produzioni, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo della piattaforma, e tutte le sue nuove uscite. Quale momento migliore del weekend, per recuperare tutto ciò che è da poco uscito sulla piattaforma?

Abbiamo visto insieme tutte le serie in arrivo ad aprile 2021 su Netflix, ma oggi vi vogliamo consigliare tre titoli da recuperare assolutamente nel fine settimana.

The Serpent

Ispirato alla storia vera del famoso assassino Charles Sobhraj, The Serpent è uno show che alterna un taglio quasi documentaristico, a un classico crime thriller ad alto pathos. Se siete amanti delle atmosfere anni '70, dei posti esotici, e delle cacce ai serial killer, questo prodotto è esattamente ciò che fa al caso vostro.

Tenebre e Ossa

Tenebre e ossa (Shadow and Bone) è una serie televisiva ideata Eric Heisserer e basata sui romanzi Tenebre e ossa e Sei di Corvi della scrittrice fantasy statunitense Leigh Bardugo. La storia è ambientata in un mondo devastato dalla guerra. Qui la protagonista Alina Starkov scopre di possedere un potere che potrebbe essere la chiave per liberare il suo paese. Con la mostruosa minaccia dell'Ombra che incombe, Alina viene scelta per entrare a far parte di un esercito d'élite di soldati con poteri magici noto come Grisha. Vi lasciamo anche alla nostra recensione.

Zero

Zero è una serie televisiva italiana del 2021 prodotta da Fabula Pictures e Red Joint Film per Netflix, liberamente ispirata al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano. Il protagonista è Omar, un giovane italiano di seconda generazione di origini senegalesi. Vive in una periferia di Milano e possiede il superpotere di diventare invisibile. Ecco la nostra recensione.

Avete già visto questi tre show su Netflix? Siete intenzionati a recuperarli? Avete altri consigli per noi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!