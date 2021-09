Netflix: 3 novità da gustarsi in streaming nel weekend, tutte d'un fiato

Tantissime le serie in arrivo su Netflix a Settembre. Tra queste contiamo il ritorno de La Casa di Carta e l'arrivo dello show con Sandra Oh, La Direttrice. Oggi vogliamo consigliarvi tre titoli da guardare in streaming nel weekend: qualcosa che già conoscete, qualcosa di nuovo e qualcosa di animato. Eccole!

Lucifer (Stagione 6) - 10 Settembre

E' arrivata ieri 10 Settembre l'ultima stagione di Lucifer. La serie, che segue le vicende del signore degli Inferi (Tom Ellis), che scende in terra poiché annoiato nel suo Regno, e apre un night club a LA. Da qui ne succederanno di tutti i colori. Lo show, di grande successo, arriva alla sua conclusione con il suo sesto capitolo, rispondendo a tutte le domande lasciate in sospeso al termine della quinta stagione. Per noi di Everyeye questa conclusione è un sì, scoprite meglio cosa ne abbiamo pensato di Lucifer 6 nella nostra recensione!

On the verge - Al Limite (Stagione 1) - 7 Settembre

Si tratta di una serie scritta e diretta da Julie Delpy, che per non farsi mancare niente ci recita anche. Nel cast con lei ci sono Elizabeth Shue, Sarah Jones e Alexia Landeau, che interpretano un gruppo di donne che affrontano la vita e una crisi di mezza età mentre conducono le loro vite: una di loro è una chef, un'altra una madre single, la terza un'ereditiera e l'ultima è una donna in cerca di lavoro. Il tutto è ambientato negli anni prima della pandemia. Un prodotto interessante, che con i suoi 10 episodi di mezz'ora è perfetto per il weekend!

Q-Force (Stagione 1) - 2 Settembre

In questo caso parliamo di una serie animata. Lo show parla di una superspia gay che, in seguito a un'ingiustizia, decide di mettere su una squadra LGBTQI per dimostrare, tutti insieme, all'agenzia che li ha sminuiti quanto valgono. Anche in questo caso 10 episodi, di poco meno di mezz'ora, e tanto divertimento insieme a una buona dose di riflessioni. Da guardare tutto d'un fiato.