Netflix, 3 novità sulla piattaforma da divorare nel weekend

Sono tante le serie in arrivo a Ottobre su Netflix. Tra alcuni titoli attesi e diverse novità, ecco quali sono tre show appena usciti che vi consigliamo da guardare questo weekend.

Luna Park

Si tratta di una serie italiana appena approdata su Netflix. Lo show composto da 6 episodi convince, e ci fa immergere subito in un altro mondo. Ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Luna Park. Ambientata negli anni '60, la serie racconta di due sorelle che cercano di fare luce sulle vicende che hanno portato alla loro separazione. Le due vivono ormai due vite completamente agli antipodi, e la ricerca sul loro passato farà loro scoprire una serie di misteri e intrighi.

Seinfield

Non si tratta di una sitcom nuova, ma è da poco approdata sulla piattaforma. La serie andata in onda tra il 1989 e il 1998 è stata creata da Jerry Seinfield, e racconta le vite di 4 amici di NY. Molti l'hanno accostata a Friends, poiché entrambe le sitcom raccontano quel momento della vita in cui i tuoi amici sono la tua famiglia.

Maid

Così come le precedenti, anche questa nuova serie Netflix è arrivata ieri sulla piattaforma. Ispirata all'opera di Stephanie Land, Maid vede come protagonista Alex, una madre caparbia che deve lottare per arrivare a fine mese. La donna lavora per migliorare la sua situazione in una storia che si colloca all'interno di un Paese, gli Stati Uniti, dove tutti desiderano realizzare il cosiddetto sogno americano, e dove i media lo fanno sembrare facile. Se prima di iniziarla volete un assaggio, ecco il trailer di Maid.