Netflix, 3 serie a cui dare un'occhiata questa settimana sulla piattaforma

Con Netflix non ci sono scusanti: sappiamo bene quanto la piattaforma ci abbia più volte spezzato il cuore a suon di cancellazioni dolorose, ma nel suo catalogo le serie interessanti non mancano davvero mai. A quali vi consigliamo di rivolgervi, dunque, per trascorrere un po' di serate tranquille durante (o a partire da) questa settimana?

Se amate Shonda Rhymes non potete perdervi Inventing Anna: la serie ideata dall'autrice di Grey's Anatomy segue le vicende di una giornalista che, indagando sul casi di un'ereditiera che ha truffato l'intera elite di New York, finisce con lo stringere un forte legame di amicizia proprio con l'oggetto della sua indagine (qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Inventing Anna).

Un Michael Douglas in formissima è invece il protagonista (insieme ad Alan Arkin) di quel piccolo cult che è Il Metodo Kominski, serie di Chuck Lorre fin troppo sottovalutata nel nostro Paese nella quale Douglas interpreta un attore che in passato ha goduto di un breve momento di celebrità e che ora si trova a dover fare i conti con la vecchiaia.

A proposito di show relativamente sottovalutati, The Good Place merita certamente la vostra fiducia: nella serie la protagonista interpretata da Kristen Bell muore investita da un tir e finisce nel posto che dà il titolo alla serie, una sorta di Paradiso in cui finiscono le persone buone. C'è un problema, però: la nostra in vita è stata tutt'altro che una brava persona, ed è finita lì per un caso di omonimia! Il materiale, dunque, non manca neanche questa settimana: ora non vi resta che abbracciare divano e telecomando!

Su Dexter: New Blood (4 DVD) (4 DVD) è uno dei più venduti di oggi.