Netflix: 3 serie da divorare in bingwatching durante il weekend

Ormai lo sappiamo bene, Netflix è una vera e propria fucina di titoli, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo della piattaforma, e tutte le sue nuove uscite. Quale momento migliore del weekend, per recuperare tutto ciò che non si è riuscito a vedere durante la settimana? Ecco che ci siamo noi a guidarvi.

Abbiamo visto insieme tutte le serie in arrivo ad aprile 2021 su Netflix, ma oggi vi vogliamo consigliare tre titoli da recuperare assolutamente nel fine settimana, per godersi un po' di sano binge watching.

The Serpent

Ispirato alla storia vera del famoso assassino Charles Sobhraj, The Serpent è uno show che alterna un taglio quasi documentaristico, a un classico crime thriller ad alto pathos. Se siete amanti delle atmosfere anni '70, dei posti esotici, e delle cacce ai serial killer, questo prodotto è esattamente ciò che fa al caso vostro.

Gli irregolari di Baker Street

Location e periodo storico totalmente diverso per Gli irregolari di Baker Street, che si svolge in una Londra dal sapore vittoriano. Una rivisitazione in chiave dark soprannaturale del mito di Sherlock Holmes (nel quale tuttavia il personaggio è solamente un comprimario), di sicuro lo show vi terrà incollati alle sedie. Vi lasciamo la nostra recensione de Gli irregolari di Baker Street per ulteriori approfondimenti.

Snabba Cash

Ci spostiamo ancora, e torniamo al tempo presente, con il nostro ultimo consiglio, ovvero Snabba Cash. In questa serie, tratta dall'omonimo romanzo di Jens Lepidus, veniamo trascinati nei bassifondi di Stoccolma, per scoprire un lato oscuro della Svezia, che non conoscevamo minimamente. Tensione e alti ritmi, per un prodotto da consumare in pochissimo tempo.

Avete già visto questi tre show su Netflix? Siete intenzionati a recuperarli? Avete altri consigli per noi? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio a essi dedicato!