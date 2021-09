Netflix, 3 serie imperdibili da guardare questo weekend in streaming

Tante le nuove uscite attese a Settembre su Netflix. Non solo film, ma anche tante serie arricchiranno il catalogo della piattaforma, già pieno di prodotti di qualità. Ecco tre show che vi consigliamo di vedere del weekend: qualcosa di nuovo, qualcosa di vecchio e... una chicca da non perdersi.

Clickbait

Il primo consiglio è Clickbait. Questa serie thriller uscita su Netflix il 25 Agosto racconta in 8 episodi la storia di Nick Brewer, un padre che un giorno sparisce senza alcun motivo apparente. In occasione della sua scomparsa, viene pubblicato un video su youtube in cui è pestato a sangue e ha un cartello con su scritto "Sono un molestatore di donne. A cinque milioni di visualizzazioni morirò." Da qui in poi inizia la corsa della moglie Sophie e della sorella Pia per il suo salvataggio. Tuttavia, durante la missione, le due scopriranno cose di Nick che non avrebbero mai immaginato.

Dark

Questa serie tedesca è meno recente della precedente. Distribuita sulla piattaforma a partire dal 2017, si è conclusa nel 2020. La storia parte da un evento: la scomparsa di un ragazzo che riporta a galla vecchi segreti e le relazioni tra presente e passato e tra quattro famiglie coinvolte nel fatto. La stagione uno si svolge su tre piani temporali: 1953, 1986 e 2019. Dalla seconda questi si estendono, comprendendo anche un passato meno recente e il futuro. Una serie interessante, che si basa sul principio dell'autoconsistenza: i protagonisti possono viaggiare nel tempo e vedere gli eventi accaduti, ma non modificarli attivamente.

The Good Place

Questa serie di Michael Schur è un vero gioiello. Come protagonista c'è Kristen Bell nei panni di Eleanor Shellstrop, una persona dalla condotta moralmente discutibile che si risveglia nell'aldilà. Il Paradiso è un'utopia creata da Michael come premio per chi ha condotto una vita "giusta". Ben presto, però, Eleanor si renderà conto di essere finita nel posto sbagliato (per lei almeno), e dovrà capire come comportarsi. Si tratta di un prodotto divertente e leggero, che riflette in modo interessante su questioni di etica e morale senza mai essere retorico. E se non vi fidate e volete saperne di più, vi lasciamo anche la nostra recensione sulla serie comedy di Schur. Consigliata.