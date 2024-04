Netflix, 3 serie sulla piattaforma da vedere questa settimana

Dopo l’arrivo della nuova serie con Kim Kardashian su Netflix, ci sono sicuramente altre 3 serie tv da vedere questa settimana sulla piattaforma streaming.

Partiamo dallo show che ha già conquistato la prima posizione tra le novità più viste su Netflix, ovvero Baby Reindeer, miniserie di produzione britannica che racconta la storia di “Un comico in difficoltà che aiuta una donna, ma quando quest'ultima inizia a perseguitarlo, quello che sembrava un semplice interesse si trasforma presto in un vero e proprio caso di stalking, e la vita dell'uomo rischia di non tornare più alla normalità.”

Tra le novità di questa settimana c’è sicuramente Dead Boy Detectives, tratta dall’omonimo fumetto di Neil Gaimann. La serie, in pole position per conquistare la vetta della top 10 di Netflix, arriverà giovedì 25 aprile sulla piattaforma streaming. Qui potrete vedere il trailer ufficiale di Dead Boy Detectives di Netflix. Concludiamo invece con un prodotto per gli amanti delle serie coreane. In questo caso parliamo di una serie fantascientifica / Post-Apocalittica, ovvero Addio alla terra. Questa la sinossi: “Mentre un asteroide si dirige inarrestabile verso la Terra, un'insegnante risoluta fa di tutto per mettere al sicuro i suoi ex studenti.” E voi avete qualche chicca nascosta nel catalogo Netflix da consigliare? Se sì, scrivetela qua sotto nei commenti.

Su TRONO DI SPADE STAGIONI 1 - 8, LA SERIE COMPLETA (4K Ultra-HD) è uno dei più venduti di oggi.