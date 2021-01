Netflix: le 3 serie TV più attese in assoluto per il 2021

Il 2020 è stato un anno molto disgraziato per le produzioni televisive e cinematografiche e il 2021 dovrà fare i conti con alcuni rallentamenti e blocchi. Nonostante tutto le uscite non mancheranno.

Sono molti, infatti, i titoli attesi per questo nuovo anno che dovrebbero riuscire ad accontentare un po' tutti gli utenti e gli abbonati delle piattaforme di streaming più importanti. Tra novità assolute, nuove stagioni, reboot di programmi del passato divenuti cult e adattamenti legati al mondo del fumetto e dei videogiochi, vediamo insieme le 3 novità Netflix più attese del 2021:

Sandman: questa nuova serie adatterà una delle opere più apprezzate e grottesche di Neil Gaiman, pubblicate nei decenni scorsi dalla Dc Comics, è attesa per la fine del 2021. Lo stesso autore ha dichiarato che l’adattamento mostrerà le vicende di Morfeo/Sogno, il protagonista del racconto, trasposte ai giorni nostri. La serie è scritta insieme a David Goyer e sarà prodotta usando uno stile immaginifico e sperimentale al pari dei fumetti. Si sa ancora poco degli episodi che in teoria dovrebbero essere 11, ma a causa dei ritardi dovuti al Covid-19 potrebbero essere un po' meno inizialmente. The Witcher 2: la prima stagione l'ha fatta diventare rapidamente una delle serie più popolari su Netflix e adesso si appresta a far ritorno sulla piattaforma con la sua seconda stagione. A causa dei ritardi dovuti al Covid-19 manca una data di uscita ufficiale, ma quel che è certo è che questo nuovo ciclo di 8 episodi, ispirato ai primi due romanzi ufficiali della saga, sarà ancora più intenso del precedente, riprendendo le avventure di Geralt di Rivia (Henry Cavill) nel mondo fantastico del Continente laddove le abbiamo lasciate. L'uscita, attualmente, è comunque prevista per non prima della primavera di quest'anno. Stranger Things 4: non vedete l'ora di osservare le nuove spaventose e intriganti avventure che attendono Undici (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin) e i loro amici? Tra l'altro con Hopper (David Harbour) ancora in vita e tenuto prigioniero in Russia, le cose si faranno ancora più interessanti. Nella quarta stagione ci saranno anche tante new entry come Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joe Q. Bretz, Robert Englund, Sherman Augustus, Nikola Djuricko e Tom Wlaschiha. Per quanto riguarda il suo debutto sulla piattaforma, invece, sicuramente non avverrà prima della seconda metà del 2021.

In ogni caso, tra le ultime novità di Netflix, in attesa dei nuovi episodi di Lucifer, segnaliamo la serie The Lincoln Lawyer.