Netflix, 3 serie TV nel catalogo che dovreste vedere questa settimana

Come di consueto, l'inizio della settimana porta con sé dei nuovi consigli su alcuni show interessanti a cui dare un'opportunità dei prossimi giorni. In questo articolo, in particolare, vi segnaliamo 3 titoli da poco disponibili su Netflix a cui dare assolutamente una chance.

Il trailer di Das Signal - Segnali dallo spazio ci aveva promesso un racconto di fantascienza particolarmente avvincente e ricco di suggestioni. A distanza di circa un mese dalla diffusione del filmato promozionale, è ora possibile godersi i quattro episodi della miniserie tedesca, incentrata sulla misteriosa scomparsa dell'astronauta Paula e sui tentativi della famiglia di intercettare i suoi messaggi dallo spazio. All'indomani della vittoria di Christopher Nolan agli Oscar, questo prodotto televisivo ci ricorda (quantomeno nelle premesse) un altro capolavoro del regista autore di Oppenheimer: Interstellar.

Mettiamo da parte la fantascienza e parliamo di musica per consigliarvi Fabrizio De André - Principe Libero, opera approdata su Netflix il 1 marzo 2024. La miniserie con protagonista Luca Marinelli racconta la vita e l'arte del cantautore genovese. L'opera biografica del 2018 diretta da Luca Facchini nasce come lungometraggio, ma è stata distribuita prima in Rai e adesso su Netflix suddivisa in due episodi della durata di circa un'ora e trenta ciascuno.

Restiamo in tema musicale ma cambiamo decisamente genere per suggerirvi Nuova Scena. In questo show targato Netflix, Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sono chiamati a giudicare dei talentuosi rapper provenienti da tutta Italia, impegnati a sfidarsi a colpi di rime taglienti come non mai. Come abbiamo visto dal trailer di Nuova Scena, nel corso delle sue 8 puntate (tutte disponibili in piattaforma) il talent si propone di eleggere il più meritevole tra i nuovi volti della scena rap italiana.