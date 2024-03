Netflix, 3 serie TV in catalogo che non dovreste perdervi questa settimana

Settimana nuova, serie TV nuove: Pasqua è alle porte e la voglia di gite fuori porta, con i primi accenni di primavera, è ovviamente sempre più alta, ma prima di potersi concedere qualche giornata di relax ci saranno da affrontare ancora un po' di giorni immersi nella solita routine. Netflix, dunque, sarà anche stavolta nostra alleata!

La prima serie TV che vogliamo consigliarvi questa settimana è presente in catalogo da un po', ma non ha probabilmente ricevuto l'attenzione che meritava: stiamo parlando di Cabinet of Curiosities, serie horror antologica diretta da un maestro come Guillermo del Toro (per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di Cabinet of Curiosities). Insomma, c'è davvero bisogno di sapere altro?

Gli spettatori amanti dei setting altolocati troveranno invece pane per i loro denti con Young Royals, la serie TV svedese la cui terza stagione ha fatto il suo esordio proprio in queste settimane: lo show ci permette di seguire le avventure del principe Wilhelm, che a seguito di uno scandalo viene iscritto in un prestigioso collegio.

Chiudiamo con qualcosa che farà sicuramente brillare gli occhi a coloro che non riescono a fare a meno di serie come La Casa di Carta e simili: Iron Reign è un thriller tutto spagnolo che ci parla di porti, carichi illegali e traffico di droga, il tutto con un cast che, a proposito de La Casa di Carta, comprende anche Jamie Lorente. Cosa state aspettando, insomma? Fiondatevi su Netflix!

