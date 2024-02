Netflix, le 3 serie TV a cui dovete assolutamente dare un'occhiata questa settimana

Avete voglia di rilassarvi davanti a una bella serie TV? Avete esaurito le opzioni? Qualsiasi sia la vostra motivazione, Netflix come sempre corre in nostro aiuto: ecco le 3 produzioni per il piccolo schermo che vi consigliamo di recuperare questa settimana.

Avatar: La Leggenda di Aang

La trasposizione della famosissima serie animata del 2005 sta già facendo parlare di sé (ecco il voto Rotten Tomatoes su Avatar: La Leggenda di Aang), ma di cosa tratta esattamente? Le vicende hanno luogo in un mondo devastato dalla guerra in cui alcune persone sono in grado di “controllare” uno dei quattro elementi. Aang, l’ultimo dominatore dell’aria, si ritrova ad essere il ponte tra il mondo spirituale e quello mortale. Essendo l’unico capace di governare i quattro elementi, l’Avatar (Aang) ha la responsabilità di frenare le ambizioni militariste della Nazione del Fuoco, affiancato in questa missione da alcuni compagni Katara e Sokka. A tentare di ostacolarne il percorso c’è Zuko, principe esiliato dalla Nazione del Fuoco che cerca di riconquistare il suo onore.

House of Ninjas

Se volete immergervi nell’atmosfera ninja giapponese con un tocco di modernità House of Ninjas fa proprio per voi. La famiglia formata da abilissimi ninja (i Tawara) è diventata leggenda per l’abilità con cui porta a termine le missioni, ma dopo un misterioso incidente avvenuto 6 anni prima durante un incarico, la squadra al completo si è ritirata. A richiamarli in campo è il Bureau of Ninja Management, un’organizzazione segreta di spie che ha il compito di proteggere il Paese. Nonostante i timori, i nostri protagonisti accettano la sfida e intanto una giornalista sta indagando su quanto successo 6 anni prima.

One Day

La serie del 2024 è tratta dall’omonimo romanzo pubblicato nel 2009 da David Nicholas e tratta di un’amicizia destinata a durare una vita. Emma Morley e Dexter Mayhew si parlano per la prima volta il 15 luglio 1988, la sera della loro laurea: da quel preciso momento le loro vite saranno intrecciate per sempre. Lei è un’idealista e lui un ragazzo benestante, ma nonostante queste diversità riescono perfettamente ad incastrarsi. Ad un certo punto però entrambi si rendono conto che quella che credevano essere una semplice amicizia è sempre stato amore. Se siete curiosi di sapere quali sono i primi feedback qui trovate la nostra recensione di One Day.