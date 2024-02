Netflix, 3 serie TV a cui dovreste dare un'occhiata questa settimana

Il catalogo Netflix è sempre in movimento e, come d'abitudine, anche questa settimana presenta un po' di serie TV a cui potrebbe valere la pena dare uno sguardo per passare qualche serata di relax dopo una dura giornata di lavoro o di studio: quali sono, dunque, i titoli a cui vi consigliamo di affidarvi nei prossimi giorni?

In primis un grande classico: la settima stagione di Rick and Morty è sbarcata su Netflix da appena una decina di giorni, e qualora foste fan (è davvero possibile non esserlo?) dello scienziato pazzo più amato del mondo e del suo nipotino succube questa potrebbe essere l'occasione giusta per recuperare questi ultimi episodi andati in onda negli Stati Uniti sul finire dello scorso anno.

Nel caso non l'abbiate ancora recuperata, ecco invece Griselda: la serie con Sofia Vergara sta facendo parlare di sé da un bel po', e infatti sosta nella top 10 italiana di Netflix da ben 3 settimane! Qualora vogliate restare al passo con le nuove offerte del panorama televisivo, insomma, si tratta di un prodotto da non perdere assolutamente.

Per chi fosse in cerca di qualcosa di diverso dalla solita serie TV (e in particolare per chi ama il rap) c'è invece Nuova Scena, la serie che vede Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain alla ricerca della next best thing del rap italiano. Cosa ne dite? Darete una possibilità a una di queste serie o l'avete già fatto? Fatecelo sapere nei commenti!