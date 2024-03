Netflix, le 3 serie TV a cui dovreste dare un'occhiata questa settimana

Una nuova settimana ricca di incredibili appuntamenti attende gli utenti di Netflix che potranno soddisfare la propria fame di nuove serie tv con le nuove uscite della piattaforma. Il Problema dei Tre Corpi, Homicide New York e Chicken Nugget sono tre opere che, siamo sicuri, potranno fare felici l’eterogeneo pubblico del piccolo schermo.

Dopo aver riportato che l’autore di Peaky Blinders abbia scritto una nuova serie, torniamo ad occuparci dei prodotti della piattaforma dalla N rossa per consigliare tre nuovi show che hanno appena fatto o stanno per fare il proprio debutto nel catalogo, sempre aggiornato, di Netflix.

In primo luogo non possiamo non ricordare che il 21 marzo 2024 uscirà l’attesissima Il Problema dei Tre Corpi, prima stagione dell’adattamento dalla trilogia fantascientifica di Liu Cixin che porterà in scena un racconto ambientato lungo tre archi temporali e che metterà l’umanità di fronte a una terribile minaccia.

Di tutt’altro tenore, Chicken Nugget, serie coreana che ha debuttato il 15 marzo e che racconta la bizzarra vicenda di una donna trasformata in una pepita di pollo e del tentativo del padre e di un suo spasimante di farla tornare al suo stato originale.

Infine, ricordiamo la pubblicazione di Homicide New York, show true crime scritto dall’autore di Law & Order che riesamina alcuni dei casi di omicidio più torbidi e complessi che hanno tormentato la Grande Mela.

Pronti a scoprire queste tre nuove serie che promettono intrattenimento adatto a tutti i palati, vi lasciamo alla scoperta del cast da urlo della nuova miniserie Black Rabbit.

Su La Signora In Giallo (Box-Serie Completa) è uno dei più venduti di oggi.