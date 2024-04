Netflix, 3 serie TV che dovreste vedere questa settimana sulla piattaforma

Anche questa settimana Netflix non ci lascia a secco: le serie TV alle quali dare uno sguardo sulla piattaforma non mancano mai e, tra grandi ritorni e nuovi arrivi, potete star certi che nei prossimi giorni non mancheranno certo le scuse per piazzarsi davanti alla TV, al pc o a qualunque dispositivo vogliate. Ma quali sono i nostri consigli?

Parlando di graditissimi ritorni, il pensiero non può che andare a Sherlock: la popolarissima serie TV BBC che ha contribuito alla consacrazione del talento di Benedict Cumberbatch è infatti tornata in catalogo pochi giorni fa e, qualora ve la foste persa, non potete assolutamente farvi sfuggire quest'occasione per recuperarla!

Per gli amanti del thriller ecco invece Anthracite, che fa proprio oggi il suo esordio in catalogo: si tratta della storia di un villaggio delle Alpi teatro di un misterioso suicidio di massa, al quale fa seguito, a 30 anni di distanza, l'omicidio di una donna. In quest'ultimo caso la colpa viene fatta immediatamente ricadere sull'ultimo arrivato, ma come saranno andate realmente le cose?

Last but not least ecco Kiseiju: La Zona Grigia, serie TV sci-fi coreana che segue le avventure di una cassiera ritrovatasi a convivere con un parassita alieno che si sta diffondendo sulla Terra e che ha la caratteristica di annullare l'umanità dei propri ospiti: qui, per saperne di più, trovate il trailer di Kiseiju: La Zona Grigia.

