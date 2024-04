Netflix, 3 serie TV da guardare sulla piattaforma questa settimana

La primavera è arrivata, portando con sé belle giornate (si spera), il solito, traumatico passaggio dall'ora solare all'ora legale e, ovviamente, tante nuove aggiunte al catalogo italiano di Netflix! Smaltiti i pranzi di Pasqua e Pasquetta, dunque, eccoci pronti a segnalarvi tre titoli da recuperare sulla piattaforma nei prossimi giorni.

La prima serie TV ad attirare la nostra attenzione è Ripley: il nuovo adattamento del libro che già ispirò il film cult con Matt Damon del 1999 (sì, quello in cui fece la sua comparsa anche il nostro Fiorello) sbarcherà sulla piattaforma il prossimo 4 aprile, e varrà sicuramente dare un'occhiata alla nuova interpretazione del personaggio affidata al talento di Andrew Scott (qui, nel caso foste curiosi, vi lasciamo l'ultimo trailer di Ripley).

Gli amanti dell'azione potrebbero invece trovare interessante Crooks, serie che vede un ex-scassinatore allearsi con un gangster non particolarmente credibile per tentare un ultimo, grande colpo: rubare una moneta dal valore inestimabile che fa gola alle gang di tutta Europa (anche in questo caso l'esordio è previsto per il 4 aprile).

Un ultimo passaggio lo merita invece Together: Alla Conquista del Triplete, docuserie che dal prossimo 2 aprile ci racconterà le incredibili gesta del Manchester City della stagione 2022-2023. Pronti a fiondarvi sul divano, dunque: le cosa da guardare non mancheranno neanche questa settimana!

