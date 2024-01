Netflix, 3 serie TV da tenere assolutamente d'occhio questa settimana

Gennaio è agli sgoccioli ma la primavera è ancora lontana: cosa c'è di meglio di passare una serata sul divano guardando una serie TV su Netflix? Orientarsi nello sconfinato catalogo delle serie TV è da temerari ma con i nostri consigli potrete evitare di scorrere e scorrere per ore (almeno questa settimana).

Le serie TV di febbraio 2024 su Netflix portano con sé quella ventata di novità che mancava da un po' sulla piattaforma di streaming ma se volete salutare gennaio come si deve vi consigliamo la visione di Baby Bandito: basata su una storia vera, se vi è piaciuta Griselda, adorerete questa mini-serie di sei episodi con protagonista Mario Horton nei panni di Kevin Tapia, conosciuto appunto come il "baby bandito". Il giovane, insieme alla sua banda, ha messo a punto quella che è stata definita la "rapina del secolo" in Chile nel 2014 per poi fuggire con un bottino di un milione di euro alla volta di Roma. Baby Bandito di Julio Jorquera esce su Netflix il 31 gennaio.

Il 1° gennaio 2024, invece, è il momento della sesta stagione di Young Sheldon su Netflix in attesa del debutto della settima stagione di Young Sheldon che sarà l'ultima. Nella sesta stagione, Sheldon Cooper ha ormai 13 anni e prosegue i suoi studi mentre la famiglia continua a lottare contro molti problemi economici.

Let's Talk About CHU è la nuova serie TV in uscita il 2 febbraio con Chan Tzu-hsuan nei panni di Chu Ai, giovane blogger che si occupa di educazione sessuale. Una storia piccante che segue il percorso della protagonista alla scoperta di sé in otto episodi che mirano ad abbattere tutti i tabù.