Netflix, 3 serie TV che vi consigliamo di tenere d'occhio questa settimana

Marzo porta con sé l'arrivo della primavera e, come sempre, a fiorire è anche il catalogo Netflix: la piattaforma sta per dare il benvenuto a un po' di nuove serie TV decisamente interessanti durante questa prima settimana del terzo mese dell'anno e, come sempre, noi vogliamo cercare di non farvi arrivare impreparati all'appuntamento.

Tra le serie a cui dovreste senza dubbio dare un'occhiata questa settimana c'è ad esempio Supersex (qui, a proposito, trovate il trailer della serie su Rocco Siffredi): la serie sul re dei pornodivi farà il suo esordio il prossimo mercoledì 6 marzo e promette di far parlare di sé sin dal primo istante, ragion per cui il nostro consiglio è di non perdervi assolutamente quello che rischia di diventare uno dei prodotti più chiacchierati di questa prima parte di 2024.

A debuttare questa settimana (più precisamente il prossimo giovedì 7 marzo) sarà anche The Gentlemen, la serie di Guy Ritchie ambientata nello stesso universo dell'omonimo film diretto da Ritchie stesso: azione, ironia e personaggi indimenticabili non mancheranno di certo, come (quasi) sempre accade quando si tratta del regista di Snatch.

Lo scorso 1 marzo è invece sbarcata sul catalogo Netflix Furies, serie di 8 episodi che segue le avventure di Lina, una donna determinata a vendicare la morte del padre ma destinata a finire nella rete di una delle donne più pericolose e temute della malavita parigina, la Furia. E voi, cosa ne dite? Pensate di dare una possibilità a una di queste serie? Fatecelo sapere nei commenti!