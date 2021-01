Netflix: le 3 serie TV da tenere d'occhio nel mese di febbraio 2021

Netflix, a gennaio, ha pubblicato dei veri e propri successi tra le serie tv. Basti pensare al fenomeno tanto chiacchierato Lupin, alla terza stagione di Kobra Kai e all’attesissima nona e ultima stagione di Suits.

Febbraio non sarà da meno, anche se questo mese sarà caratterizzato da titoli meno noti ma dal grande potenziale. Vediamo insieme quali sono i tre titoli che non dovrebbero essere dimenticati.

Partiamo con la prima stagione di L’estate in cui imparammo a volare, in uscita il 3 febbraio 2021, che vede la partecipazione di Katherine Heigl (nei panni di Tully) e Sarah Chalke (nei panni di Kate). Questa serie è tratta dall’omonimo romanzo Kristin Hannah e la trama ruota intorno alle amiche Tully e Kate che si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall’adolescenza ai 40 anni.

Continuiamo con Città invisibile, serie in uscita il 5 febbraio. A dirigere la prima stagione della serie vi è Carlos Saldanha, regista di film d’animazione come L’era Glaciale 2 e 3, Rio e Ferdinand. La serie di genere Fantasy avrà come protagonista un investigatore ambientalista interpretato da Marco Pigossi. La trama racconta una storia incentrata su una tragedia familiare. Dopo di questa, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche e si rende subito conto che sono la chiave del suo passato misterioso.

Concludiamo con Tribes of Europa, nuova serie tedesca che arriverà il prossimo 19 febbraio. La prima stagione sarà composta da sei episodi e il genere è uno molto amato dagli abbonati di Netflix: un mondo post apocalittico incentrato sui tre fratelli Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) ed Elja (David Ali Rashed). Nel 2074 decidono di cambiare il destino dell’Europa dopo che una catastrofe globale l’ha divisa in innumerevoli microstati in lotta per il predominio.

