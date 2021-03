Netflix: 3 serie TV in uscita a marzo che dovete assolutamente tenere d'occhio

Netflix, come ogni mese, riempie il proprio catalogo di tanti contenuti originali e il tempo per vederli tutti, spesso, scarseggia. Non vi preoccupate, ve ne suggeriamo tre che non dovete assolutamente farvi scappare.

Iniziamo con Sky Rojo, una serie televisiva spagnola creata dagli stessi autori de La Casa di Carta. Questa serie originale Netflix sarà disponibile nel catalogo da venerdì 19 marzo e vede un cast composto da Lali Esposito, Miguel Angel Silvestre, Veronica Sanchez, Yany Prado, Asier Etxeandia ed Enric Auquer. La storia ruota intorno a Carol, Wendy e Gina, ovvero tre prostitute in fuga a caccia della libertà a lungo agognata. Sulle loro tracce vi è però Romeo, il loro protettore, pronto a riportarle indietro con ogni mezzo.

Continuiamo con Gli irregolari di Baker Street, una serie che sarà disponibile sul catalogo di Netflix a partire dal 26 marzo. Il cast vede la presenza di attori del calibro di Henry Lloyd-Hughes, Royce Pierreson, Jojo Macari, Thaddea Graham, Darci Shaw, Harrison Osterfield, McKell David e Aidan McArdle e la storia, ambientata a Londra nel XIX secolo, racconta di un gruppo di giovani emarginati, noti come gli irregolari, che prova a risolvere dei crimini di tipo soprannaturale, per conto del dottor Watson e di Sherlock Holmes. Una storia fuori dai soliti canoni narrativi delle decine di opere dedicate a Sherlock Holmes e che ha il potenziale per essere una grande serie.

Concludiamo con la serie d'animazione Pacific Rim: la zona oscura tratta dal film live action "Pacific Rim" (2013), diretto da Guillermo Del Toro, e da "Pacific Rim - La rivolta" (2018). Con le voci di Gideon Adlon, Calum Worthy ed Erica Lindbeck, la serie racconta gli eventi dopo che i Kaiju hanno raso al suolo l'Australia. I protagonisti sono due fratelli che pilotano uno Jaeger in cerca dei genitori incontrando nuove creature, personaggi spregevoli e alleati fortuiti.

