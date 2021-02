Netflix: le 3 serie TV più viste della settimana, ecco le migliori da guardare

Ogni mese il catalogo di Netflix Italia si arricchisce di nuovi titoli, film, documentari e serie TV originali e non. Ogni settimana alcuni titoli vengono apprezzati più di altri, quindi ecco a voi i 3 titoli più visti che non potete perdervi.

Una delle serie televisive più viste è senz'altro L’estate in cui imparammo a volare, è una serie televisiva statunitense distribuita su Netflix proprio da quest'anno. La storia è incentrata sulle amiche Tully e Kate che si sostengono nelle difficoltà e nei momenti più belli grazie al legame profondo che le unisce dall'adolescenza ai 40 anni. Le protagoniste sono Katherine Heigl e Sarah Chalke che interpretano Tully e Kate in questo dramma romantico tratto dal romanzo di Kristin Hannah.

Non può mancare, poi, Lupin, la nuova serie televisiva francese prodotta da Gaumont e liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc aventi per protagonista il celebre ladro Arsenio Lupin. La storia parla del quattordicenne Assane Diop che vede la sua vita completamente stravolta dopo la morte del padre, condannato per un crimine che non ha commesso. Questo evento che lo porta a provare un'irrefrenabile voglia di vendetta e giustizia verso la ricca famiglia che l'ha accusato. A distanza di venticinque anni, Assane riesce a portare avanti alcuni suoi piani traendo ispirazione dal romanzo Arsenio Lupin che gli aveva regalato il padre. Il protagonista di questa serie televisiva è Omar Sy.

Al terzo posto se la battono Bridgerton e Fate The Winx Saga (che recentemente ha ricevuto l'annuncio della seconda stagione). La prima è una delle serie più viste di sempre che racconta la storia di otto affiatati fratelli della famiglia Bridgerton che cercano l'amore e la felicità nell'alta società londinese. La serie è ispirata ai romanzi di successo di Julia Quinn e anche questa serie riceverà una seconda stagione. Fate The Winx Saga, invece, è tratta dalla celebre saga d'animazione Winx Club, con alcune piccole modifiche all'opera originale.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento sulle 5 serie TV originali di Netflix più spettacolari di sempre, vogliamo sapere la vostra: quali sono le vostre 3 serie più belle di questo periodo su Netflix?