Netflix, 3 titoli da tenere d'occhio a maggio: le serie da non perdere

È ormai una cosa saputa e risaputa, ma Netflix è una vera e propria scatola ricca di nuove produzioni, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo della piattaforma, e tutte le sue nuove uscite. Vediamo insieme tre titoli da non perdere a maggio.

Abbiamo visto insieme tutte le serie in arrivo ad aprile 2021 su Netflix, ma oggi vi vogliamo consigliare tre titoli da recuperare assolutamente a maggio.

Jupiter’s Legacy - 7 maggio

Jupiter's Legacy è una serie televisiva statunitense ideata da Steven S. DeKnight. È basata sull'omonimo fumetto di Mark Millar e Frank Quitely e racconta dei primi sei super eroi della storia che hanno contribuito a sedare rivolte, conflitti internazionali e scandali. Mossi dal patriottismo, da solidi principi e dalla responsabilità dovuta ai loro poteri ricevuti come un dono e messi al servizio degli ideali americani, furono protagonisti durante la Grande Depressione, inoltre combatterono al fianco dei soldati americani durante il secondo conflitto mondiale. Una volta cresciuti però, o per inadeguatezza o per senso di abbandono, la nuova generazione di eroi non era ancora pronta a sostituire la generazione passata. Cosa succederà allora?

Castlevania Stagione 4 - 13 maggio

Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ispirata alla classica serie di videogiochi. Questa serie dai toni cupi conta sulle voci di Richard Armitage ("Lo Hobbit") e James Callis ("Battlestar Galactica").

Love, Death & Robots Stagione 2 - 14 maggio

Creature terrificanti, sorprese sensazionali e commedia noir in questa serie antologica animata riservata a un pubblico adulto e presentata da Tim Miller e David Fincher. Questa serie di Tim Miller e David Fincher ha vinto l'Emmy per il Miglior programma animato in formato breve nel 2019.

A proposito della piattaforma, recentemente Netflix ha presentato una nuova, interessante funzione per i più indecisi. Infine vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa, ultima serie di grande successo di Netflix.