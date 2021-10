Netflix, 3 uscite da tenere d'occhio questa settimana

Netflix riserva nuove sorprese ogni settimana. Il suo ricco catalogo, che conta prodotti di vario tipo, come film, serie e show animati, sarà impreziosito anche questa settimana dall'arrivo di alcune serie da tenere d'occhio. Ne abbiamo individuate 3 per voi, ma ricordate: le uscite di Ottobre di Netflix sono tante!

Locke & Key - Stagione 2 (22 Ottobre)

La prima è Locke & Key, che torna con la sua seconda stagione. La serie, adattamento dei fumetti di Joe Hill, ritroverà i suoi protagonisti, ovvero la madre Nina e i suoi tre figli. Come sappiamo lo show segue le vicende dei fratelli che si trasferiscono in una casa appartenuta ai loro antenati in seguito all'assassinio del padre. Qui scopriranno dell'esistenza di alcune chiavi magiche che conferiscono loro diversi poteri. Pur essendo stata la prima stagione poco convincente da alcuni punti di vista, i fan attendono la seconda nella speranza che sarà meno "teen". Se siete curiosi di avere un'anteprima, ecco il trailer di Locke & Key 2!

Dynasty - Stagione 4 (22 Ottobre)

Si tratta di una serie che non ha bisogno di presentazioni: Dynasty. Giunta ormai alla quarta stagione, lo show mette al centro amicizie amori e tradimenti, e con grande probabilità riprenderà da dove si è conclusa la terza season, ovvero dal matrimonio tra Liam e Fallon. Che conseguenze avrà sugli altri?

More than blue: la serie - Stagione 1 (22 ottobre 2021)

In questo caso parliamo di una serie tratta da un film. In More than blue vedremo un malato terminale che, nel tentativo di aiutare la moglie ad andare avanti, cerca un partner per lei. Una situazione interessante, che sicuramente riuscirà a emozionare lo spettatore.