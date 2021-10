Netflix: 5 capolavori della comedy che non potete non aver visto

Netflix è una piattaforma streaming che offre sempre un gran numero di prodotti. Tante le serie comedy presenti sulla piattaforma, ma quali sono le migliori? Ecco i nostri 5 consigli!

THE GOOD PLACE

Questo gioiellino firmato da Michael Schur parla di Eleanor, una trentenne piuttosto egoista che muore e finisce nell'aldilà. Qui viene accolta dal mentore Michael, che le annuncia di essere finita nella "parte buona" e le spiega il funzionamento di quella nuova realtà. Tuttavia ben presto Eleanor si accorgerà che c'è stato un errore. Divertente e mai banale, The Good Place offre una riflessione sul significato della vita.

SEINFELD

Seinfeld ha cambiato la televisione. La sitcom creata da Larry David e Jerry Seinfeld porta sullo schermo la quotidianità di Jerry e dei suoi tre amici George, Elaine e Kramer. Si tratta di una serie che racconta "il nulla" di tutti i giorni e che ha avuto un grande impatto sulla cultura pop americana, forgiando espressioni che sono diventate comuni nel tempo.

BIG MOUTH

In questo caso parliamo di una serie animata ambientata in una scuola media. Qui seguiamo i protagonisti Andrew Goldberg e Nick Kroll, che sono anche i creatori dello show insieme a Mark Levin e Jennifer Flackett, che con i loro amici si ritrovano ad attraversare il duro periodo della pubertà. In questa serie le fantasie prendono forma, e gli sbalzi vengono impersonificati dal "mostro degli ormoni", una vera e propria creatura che vediamo insieme ai protagonisti.

THE BIG BANG THEORY

The Big Bang Theory è un successo planetario che non ha bisogno di presentazioni. La sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady segue le avventure del fisico Sheldon e dei suoi amici Leonard, Howard e Raj, quattro giovani nerd e geek che vivono a Pasadena e si interessano solo di scienza, fumetti e videogiochi. La loro routine cambia radicalmente quando Penny diventa la vicina di casa di Sheldon e Leonard.



BORIS

Non poteva mancare nella nostra lista anche la serie italiana più celebre di tutte: Boris. Questo prodotto del 2007 parla di Alessandro, un ragazzo che riesce ad entrare come stagista in una produzione televisiva, "Gli Occhi del Cuore". Qui scoprirà che la gerarchia del set e il processo realizzativo e creativo non sono proprio come avrebbe immaginato. Boris è una serie intelligente e divertente, che prende in giro il mondo della fiction italiana.