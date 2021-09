Netflix, 5 capolavori imperdibili da guardare in streaming

Ci sono dei classici senza tempo che tutti dovremmo aver guardato. Alcuni di questi risalgono ad anni passati, altri sono più recenti ma hanno già influito così tanto sulla nostra realtà che è impossibile non considerarli già dei classici. Ecco le 5 serie tv cult disponibili su Netflix che rientrano nella categoria.

Mr. Robot

Questa serie del 2015 racconta la storia di Elliot, un ingegnere che lavora presso una società come addetto alla sicurezza informatica. Un giorno Elliot viene avvicinato da Mr.Robot, un anarchico insurrezionalista che lo convince ad entrare a far parte del gruppo di hacktivisti fsociety, per smascherare tutti i potenti che stanno distruggendo il mondo.

The Big Bang Theory

Non poteva di certo mancare una delle sitcom più seguite degli ultimi anni nella nostra lista! I protagonisti dello show sono Leonard, Sheldon, Howard e Raj, quattro giovani nerd molto intelligenti che lavorano al California Institute of Technology, e di cui seguiamo le avventure. La sitcom di Chuck Lorre ha influito moltissimo sulla cultura pop e sulla concezione del nerd. In che modo? Ve lo raccontiamo nella nostra recensione di The Big Bang Theory.

Sense8

Sense8 è il perfetto specchio della società odierna. Lo show delle sorelle Wachowski racconta di 8 persone sconosciute tra di loro e sparse in tutto il mondo, che un giorno scoprono di essere telepaticamente interconnesse le une con le altre. I protagonisti riusciranno ad avere relazioni e contatti fra di loro in questo modo. La serie esplora molti temi, tra cui la diversità, l'ingiustizia, l'empatia e racconta diverse culture, facendoci immergere nel vissuto di ogni personaggio. Un prodotto incredibile, creato da due delle più grandi registe di fantascienza della loro generazione.

Breaking Bad

Breaking Bad non ha bisogno di presentazioni. La serie creata da Vince Gilligan racconta di Walter White, un professore di chimica di Albuquerque, che dopo aver scoperto di avere un cancro ai polmoni in stadio avanzato, decide di mettere in sicurezza il futuro economico della sua famiglia iniziando a vendere metanfetamina. Lo show si è concluso con la quinta stagione, e a conquistare tutti è stato anche il suo spin-off, Better Call Saul, di cui è in arrivo una season 6.

FRIENDS

Ancora una sitcom. Anzi, quella che potremmo definire LA sitcom cult per eccellenza. Friends, con il suo semplice racconto della vita di sei giovani protagonisti nella New York degli anni '90, è un prodotto semplice ma che ha influenzato i giovani di diverse generazioni. Ancora oggi lo show viene guardato da persone di tutte le età, e le battute e i momenti emozionanti, fanno ancora ridere e piangere come la prima volta.