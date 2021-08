Netflix: 5 consigli su cosa guardare questo weekend

Netflix è una delle piattaforme streaming con il catalogo più interessante. Tante le serie di successo e i film pluripremiati presenti nella sua lista, eppure sembra sempre difficile trovare qualcosa di nuovo da guardare. Un po' perché le uscite sono tante, un po' perché i suoi spettatori sono divoratori di episodi. Ecco, allora, 5 nostri consigli.

Vi avevamo già raccomandato 5 serie da scoprire su Netflix. O meglio, da riscoprire, perché talvolta il catalogo nasconde piccoli gioielli che il pubblico dovrebbe conoscere. Oggi ci concentriamo su prodotti vecchi e nuovi capaci di intrattenere chiunque. Dai documentari alle serie, passando per i film, ce n'è per tutti i gusti.

C'era una volta a... Hollywood

E' impossibile che ve lo siate perso, ma è sempre un piacere rivederlo. Il film di Tarantino riscrive una storia che tutti conosciamo, quella dell'omicidio di Sharon Tate per mano dei Manson. A due anni dall'uscita in sala, arriva su Netflix, che ha colto l'occasione per inserire nella sua lista un prodotto di indubbia qualità. Perché che vi sia piaciuto o meno, C'era una volta a... Hollywood è girato benissimo, e conta nel suo cast attori di spessore come Margot Robbie, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio.

Pray Away

Con questo documentario cambiamo completamente genere. Il film di Kristine Stolakis racconta dell'organizzazione cristiana Exodus International, impegnata fino al 2013 nella promozione delle terapie di conversione. Per chi non le conoscesse, si tratta di terapie che si pongono l'obiettivo di "liberare" le persone dall'omosessualità. La regista ha raccolto le testimonianze di chi ha promosso e chi è stato vittima di questa terribile pratica, denunciando qualcosa di assolutamente abominevole che ha colpito e colpisce ancora le persone della comunità LGBT+.

Quarter-life crisis di Taylor Tomlinson

Come sappiamo è da un po' che sulla piattaforma hanno trovato spazio degli spettacoli di stand-up, non solo statunitensi ma anche italiani. Oltre alla famosissima Nanette di Hannah Gadsby, che sicuramente avrete visto, oggi vi proponiamo lo spettacolo di Taylor Tomlison. In questo show della durata di 1 ora e 1 minuto, la Tomlison fa un monologo su cosa significa avere 25 anni, quel momento in cui si inizia a pensare alle proprie scelte di vita e in cui si è troppo grandi per le festa ma troppo giovani per metter su famiglia.

Hit & Run

Molta azione in questo thriller ambientato tra New York e Tel Aviv. Si tratta di una serie uscita su Netflix il 6 Agosto, e racconta di un uomo che, mentre cerca la verità sulla morte della moglie, resta coinvolto in una pericolosa rete di intrighi.

Crashing

Phoebe Waller-Bridge la ricorderete tutti come la geniale mente dietro a Fleabag. In Crashing è uscita poco prima dello show che l'avrebbe portata al successo, tra Gennaio e Febbraio del 2016. La seria racconta di un gruppo di ventenni che si insediano come custodi in un ospedale abbandonato accettando la proposta di un canone d'affitto ridotto. Si tratta di un prodotto esilarante, dove si vedono già le grandi qualità in scrittura della Waller-Bridge, che verranno poi affinate nel più celebre Fleabag. Una serie di passaggio per lei prima della maturazione completa, che non si può non aver visto. E che i fan sentono ora di dover recuperare dopo aver appreso la notizia che non ci sarà una stagione 3 di Fleabag.