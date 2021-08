Netflix, 5 docuserie da scoprire: ecco cosa guardare sulla piattaforma streaming

Netflix è una piattaforma che nasconde sempre delle belle sorprese nel suo catalogo. Ultimamente la piattaforma streaming si è aperta anche al documentario, producendo contenuti esclusivi molto interessanti. Scopriamo insieme 5 docuserie da non perdersi su Netflix!

Conversazioni con un killer: Il caso Bundy

Per i veri amanti del crime arriva questa chicca da finire in una notte. In quattro episodi, questa docu-serie fa entrare lo spettatore nella mente del famoso serial killer Ted Bundy, attraverso interviste, materiale d'archivio e registrazioni audio.

Rotten

Questo show di Zero Point Zero, racconta la filiera alimentare, e in ogni puntata prende in esame uno specifico alimento mostrandoci tutta la sua produzione e intervistando chi se ne occupa, dall'inizio fino alla sua distribuzione. E' interessante notare che la serie analizza anche diversi casi penali. Imperdibile.

Come diventare tiranni

Un titolo sicuramente particolare, che farà storcere il naso a molti. Si tratta di una docu-serie che racconta di diversi dittatori con una certa ironia, in episodi da 25 minuti l'uno. Un esperimento forse riuscito solo a metà, ma che è comunque interessante conoscere.

I film della nostra infanzia

Se avete voglia di fare un tuffo nel passato questo è lo show perfetto per voi. Con due stagioni e uno speciale natalizio, questa docuserie racconta in ogni episodio un film diverso. Ma non pellicole qualsiasi, ma veri e propri cult che tutti conosciamo da quando eravamo piccoli: da Dirty Dancing a Pretty Woman, senza dimenticare Ritorno al Futuro. In ogni episodio vengono intervistati gli addetti ai lavori del film: sceneggiatori, produttori, registi, che ci racconteranno come la pellicola è stata concepita e portata sullo schermo. Insomma, come è avvenuta la magia.

SanPa

Parliamo della vera rivelazione di quest'anno: SanPa. Questo prodotto ci riporta in Italia, e attraverso le interviste ai protagonisti dei fatti, esplora la storia della comunità di riabilitazione per tossicodipendenti di San Patrignano, fondata nel 1978 da Vincenzo Muccioli a Coriano, in provincia di Rimini.