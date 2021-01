Netflix: 5 grandi serie live-action tratte da fumetti per veri appassionati

Che gli adattamenti live-action di fumetti, ormai, siano una vera e propria moda è cosa risaputa. Alcuni prodotti sono sicuramente di qualità, altri invece hanno stentato e non hanno saputo mostrarsi all'altezza delle versioni cartacee. Tra le piattaforme che più hanno promosso questo genere, quasi pionieristicamente, c'è sempre stata Netflix.

Oggi vogliamo proprio presentarvi una lista di 5 grandi serie televisive che hanno portato sui nostri schermi versioni televisive di famosi fumetti. Le serie sono una selezione della nostra redazione, differenti per genere e target, e per questo motivo abbiamo cercato di non proporre generi simili o produzioni di uno stesso franchise (vedasi, per esempio, Marvel). Iniziamo.

Daredevil

Proprio da un prodotto della Casa delle Idee vogliamo iniziare. Lo show, ideato da Drew Goddard come trasposizione televisiva del famoso Giustiziere di Hell's Kitchen, è di sicuro uno dei prodotti meglio riusciti degli ultimi anni. L'interpretazione di Charlie Cox è stata apprezzata da tutti, e la trama ci ha saputo regalare grandissimi momenti. Con tutte le indiscrezioni che vorrebbero Daredevil come prossimo ingresso nel MCU, il momento sembra propizio per recuperare la serie televisiva. Consigliata a tutti.

The Umbrella Academy

Vi abbiamo parlato tante volte del prodotto televisivo ideato da Steve Blackman che ha preso spunto dai fumetti di Gerard Way dei My Chemical Romance e disegnati da Gabriel Bá. Il folle show sa intrattenere e stupire ogni spettatore con tanta azione mozzafiato e gag esilaranti. Vi lasciamo, per ulteriori approfondimenti, alla nostra recensione di The Umbrella Academy 2.

The End of the F***ing World

La serie di Jonathan Entwistle è stata tra le più amate dai fan durante le sue due stagioni. Il fumetto di Charles Forsman da cui deriva, non particolarmente conosciuto ma di gran qualità, è un must per ogni appassionato. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione della seconda stagione di The End of the F***ing World.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Sabrina è uno dei volti più iconici della maniera americana di fare comics. Parte dell'universo degli Archie Comics sin dal 1962, la giovane strega ha ottenuto, nel 2015, un adattamento in chiave horror gotica in versione cartacea, intitolato Le terrificanti avventure di Sabrina, e ideato dal nuovo "padre" degli Archie, Roberto Aguirre-Sacasa. Lo stesso, nel 2018 crea e scrive la serie omonima per Netflix, conclusasi con la sua quarta parte. Per affrontare meglio la questione, vi rimandiamo alla nostra recensione della quarta e ultima parte de Le terrificanti avventure di Sabrina.

Lucifer

Personaggio originario della Vertigo, etichetta della DC Comics, Lucifer è approdato su Netflix dopo aver rischiato la cancellazione il 15 giugno 2018, producendo quarta, quinta e la futura sesta (e ultima) stagione. Davvero amata dai suoi fan. Vi piace la serie? Volete parlarne? O vi interessa qualche approfondimento? Ecco la nostra recensione della prima parte di Lucifer 5.

Ora vogliamo sentire la vostra: quali sono gli adattamenti live-action di Netflix tratti da fumetti che preferite? Fatecelo sapere!